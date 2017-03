Ex-BBB Fani Pacheco rompe noivado e se diz aliviada

Fani Pacheco diz que se sente aliviada após o rompimento de seu noivado com Leandro Dias, com quem planejava subir ao altar ainda este ano. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos por três anos.

A ex-BBB divulgou a solteirice em sua página do Instagram: “Solteira! Porque escolhi ser feliz e esse é o único sentido da vida. A felicidade é simples, quero construir o essencial junto com alguém que consiga enxergar além do óbvio, do material e, por favor, se autoconheça. ‘Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz; para ser feliz é preciso coragem, é um risco tremendo’, Osho. Inscrições abertas. Mande seu currículo kkkk”, escreveu.

À reportagem, Fani afirma que a decisão do término partiu dela, que não houve traição e que a amizade entre os dois continua.

“Foi um relacionamento que teve início em um momento de muita fragilidade emocional minha”, conta ela, que chegou a engordar 15 kg após sofrer com a morte da mãe, em junho de 2014.

“Foi longo, intenso, cheio de planos, bom enquanto durou. Agora quero um tempo pra não cair em armadilhas do costume pelo convívio diário. Tenho certeza que fiz a melhor escolha, esse tempo é necessário para restabelecer meu emocional.”

“Estou bem comigo mesma”, garante ela, que não faz ideia de quanto tempo pode durar seu status solteira.

“Se eu vou ter um relacionamento sério, ficar com alguém sério ou se simplesmente vou ficar sozinha, não dá para saber. São coisas da vida, isso depende do destino”, reflete.

E dá a dica sobre como acredita ser um homem ideal: “Quero alguém que aceite meus defeitos e me ame pelo conjunto, que seja compreensivo, amigo, leal e que também ceda e não tente me mudar a qualquer custo”.

Agora, ela quer se dedicar ao trabalho e a coisas que dão gosto à sua vida.

“Vou dar continuidade às gravações do meu canal no YouTube, que se chama #FANIQUEBRAOPADRÃO. Nele, vou postar vídeos voltados para temas como superação, empoderamento feminino, autoestima e autoconhecimento. Vai ser tudo de forma muito bem-humorada.”

Cris Veronez

Folhapress