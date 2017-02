Ex-BBB confirma que pagou R$ 4,5 mil por diploma falso

Após ser acusado por uso de diploma falso, o ex-BBB Rodrigo Carvalho, 33, prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira (10). Segundo a denúncia, ele usava o documento para dar aulas em uma academia de Goiânia.

Em depoimento, o ex-bbb confirmou que comprou o documento por R$ 4,5 mil. A defesa informou aos veículos de comunicação que Rodrigo foi vítima e que é inocente, sem entrar em detalhes.

Rodrigo participou da 11ª edição do programa global e foi denunciado por uso de documento falso, de acordo com o artigo 304 do Código Penal Brasileiro (CPB). Após prestar depoimento, ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

EM TEMPO