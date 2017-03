Evite a síndrome do esgotamento profissional

Muitas pessoas transformam o trabalho em objeto de dedicação integral e, quando não conseguem o reconhecimento esperado, perdem o estímulo e sofrem com estresse, fadiga e desmotivação, sintomas da doença que tem relação com frustrações da carreira.

Exaustão emocional, dores de cabeça e musculares, trabalho excessivo são alguns dos sintomas associados constantemente ao estresse do dia a dia. Se esse fosse o principal problema, o tratamento até seria mais fácil, mas todas essas características podem ser alguns dos sinais da síndrome de Burnout, que é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional.

De acordo com pesquisa realizada pela International Stress Management Association (Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, em tradução livre), 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com o problema.

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e o alto índice de demissões no país, os profissionais sentem uma cobrança diária por melhores qualificações e bons resultados. Por sentirem-se pressionadas, as pessoas assumem altas cargas de trabalho para superar as expectativas das empresas, como afirma a psicóloga do Hapvida Saúde, Lívia Vieira.

Segundo a especialista, esses profissionais transformam as suas vidas no trabalho e, quando não conseguem o reconhecimento esperado, perdem o estímulo para desempenhar a sua função. “Essa desmotivação advém da falta de reconhecimento, ou seja, o trabalhador obstinado, que faz de tudo para se destacar em seu emprego, se doa, procura dar o seu melhor e sua meta é ser o melhor, sua vida se torna seu trabalho. Sua obstinação é tanta que passa a medir sua autoestima pela capacidade de sucesso profissional, mas não se sente valorizado como gostaria”, explica.

Com tanto esforço, é natural que em algum momento o estresse aumente e o corpo adoeça, podendo chegar a um nível severo de depressão.

A intensidade da doença varia de acordo com a carga que cada pessoa se impõe e nas suas cobranças internas. Algumas profissões, como é o caso dos bombeiros, policiais, professores, bancários, médicos e enfermeiros, exigem mais dos trabalhadores e estão entre as que mais afetam o profissional com a síndrome de Burnout.

O tratamento varia de acordo com o estágio da doença, seja com auxílio de um psicólogo ou mesmo com uso de medicamentos.

