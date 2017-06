Evento ´Tô de Mudança´reúne gastronomia, bazar e rodas de conversa no Impact Hub

O evento “Tô de mudança” que vai reunir gastronomia, rodas de conversa, consumo consciente e bazar do desapego, acontece no próximo domingo (4), no Impact Hub Manaus. De acordo com a assessoria, a ideia nasceu do encontro de quatro amigas que passam por uma fase de transição, cada uma com sua motivação para dar um restart na vida: mudança de carreira, nascimento de filhos, reposicionamento profissional e mudança de país.

A programação começará às 10h, mas quem quiser tomar aquele café da manhã regional, o DuCaboco Café vai funcionar no espaço a partir das 9h.

Na minipraça de alimentação vai haver também as delícias da Bendito Doce; as comidinhas especiais da Same Same; os sabores congelados da food bike Olha Já Dindin; e as guloseimas do Entra Que É De Casa.

O bazar terá um apelo diferente, ligado à questão do desapego e consumo consciente. Contará com itens novos e usados, entre eletrônicos, objetos de decoração, roupas, calçados e acessórios, tudo com preços acessíveis.

As rodas de conversa começarão à tarde. Às 15h, Katya Medeiros mediará o bate-papo sobre “Infância e sociedade de consumo”; às 17h, a farmacêutica Natasha Mayer abordará o tema “Remédios – Será se todos fazem bem?” e, para fechar o ciclo, às 19h, Adriana Villas Boas, Arnaldo Rocha e Nelson Santiago contarão suas histórias sobre “Como estou ajudando a construir um mundo melhor?”.

Agenda:

O QUE É: ‘Tô de mudança’, gastronomia, bazar, rodas de conversa e consumo consciente

QUANDO: 4 de junho (domingo), de 10h até 20h

ONDE: Impact Hub Manaus (Avenida Efigênio Sales, 1299 – Aleixo)

QUANTO: Acesso gratuito

INFORMAÇÕES: @to.de.mudanca