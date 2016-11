Evento que reuniria ídolos do Flamengo em Manaus é cancelado

O evento ’35 anos de glória do Clube de Regatas Flamengo’, que reuniria craques que já defenderam o time rubro-negro em uma roda de samba em Manaus, foi cancelado. O anúncio foi dado pela assessoria da produtora que estava promovendo a festa na cidade.

Alegando que, “por motivos internos e alheios às atrações”, a nota anunciava que o evento que comemora o título mundial de 1981 com os manauaras deve ter uma nova data, ainda a ser confirmada e divulgada.

O público que já havia adquirido os ingressos para a festa podem ser ressarcidos nos pontos de venda, a partir do desta sexta-feira (25).

A comemoração dos 35 anos do título mundial contaria com a presença de Adílio, Leandro, Júnior e Andrade no salão principal do Tropical Hotel, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra (Zona Oeste).

