Evento oferece mais de 30 atividades gratuitas no Sesi neste sábado

Entidades da Construção Civil no Amazonas promovem, desde às 9h deste sábado (19), mais de 30 atividades gratuitas no Clube do Trabalhador (Sesi), na Zona Leste de Manaus. Sucesso de público, até às 11h30, foram realizados 4.844 atendimentos – com uma média de 2.422 pessoas alcançadas. Entre os serviços oferecidos estão corte de cabelo, esmaltação de unhas e atendimento médico. A programação segue até 16h.

A industriária Deise Fernandes, de 28 anos, já aproveitou cinco serviços, entre eles, limpeza de pele e teste de glicemia. “Eu gostei muito de participar. Por isso, fui fazendo várias atividades”, disse.

Alguns serviços, como o Torneio de Futsal, são exclusivos para trabalhadores da Construção Civil. Pedro Viana, de 32 anos, que trabalha como armador, está participando do torneio na equipe do time “Amigos do Ferro”. “Passaram na empresa avisando que teria torneio e nós montamos as equipes. Já ganhamos as duas primeiras rodadas, uma de 4 a 3 e outra de 2 a 0. Estamos confiantes”, afirmou.

Para o presidente do SINDUSCON-AM, Frank Souza, o tema deste ano, “Minhas escolhas, meu País” resume o compromisso do setor da Construção Civil com o resgate dos valores sociais no Brasil.

“Esse é o maior evento social do setor. É um dia importante para que o empresário da Construção Civil se dedique ao convívio com o trabalhador, e para que o trabalhador tenha a oportunidade de aproveitar serviços de cidadania, saúde, educação, esporte e lazer que são oferecidos num único lugar. O tema deste ano tem o objetivo de levar o trabalhador a refletir que as escolhas dele têm impacto no país, que os valores devem ser resgatados para o convívio dele com a família e em sociedade”, ressalta.

Na capital, o DNCS é coordenado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (SINDUSCON-AM), Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Manaus (SECONCI Manaus), Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas (ADEMI-AM) e Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas).

