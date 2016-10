Evento no Ifam vai reunir estudantes e profissionais de comunicação, marketing e design

O futuro da comunicação vai estar em debate na 9ª edição da Semana de Atividade Publicitária (SAP), que acontecerá entre 10 e 14 de outubro, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), no Centro de Manaus.

O evento vai abordar temas atuais relacionados a publicidade e demais áreas da comunicação, marketing e design. Serão 4 dias repletos de palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas, atrações culturais e outras atividades. Estudantes de comunicação de todas as instituições de ensino superior poderão participar gratuitamente.

A 9ª edição da SAP está sendo organizada por alunos do 4º período do curso de Tecnologia em Produção Publicitária do Ifam e traz algumas novidades.

A primeira delas é o investimento para garantir a participação. Os interessados deverão fazer a sua inscrição através do site (semanadeatividadepublicitaria.com), e no momento do credenciamento, levar a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão direcionadas para instituições beneficentes de Manaus.

A segunda diz respeito a submissão de artigos e filmes de curta-metragem.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem acessar o site semanadeatividadepublicitaria.com, ou acompanhar o evento nas redes sociais (Facebook e Instagram).

Com informações da assessoria