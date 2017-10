Evento internacional sobre reprodução de peixes será realizado em Manaus

A cidade de Manaus foi escolhida para sediar o 11º Simpósio Internacional sobre Fisiologia da Reprodução de Peixes, em sua primeira edição na América Latina. O evento ocorrerá entre os dias 3 e 8 de junho do próximo ano, no Hotel Tropical, Zona Oeste da capital.

Com o tema “Novas fronteiras na diversidade reprodutiva em um ambiente em mudança”, o simpósio abordará a rica variedade de estratégias reprodutivas observadas no peixe, bem como as implicações das mudanças no meio ambiente causadas pela atividade humana.

O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), Luiz Renato de França, coordenador do evento em Manaus, cita como exemplo o aquecimento global, os efeitos diretos da temperatura e mudanças nos valores do pH da água.

“São alterações que afetam o desenvolvimento e a reprodução dos peixes. Considerando a grande diversidade da Amazônia e o cenário alarmante das mudanças ambientais globais, o tema central do simpósio não poderia ser diferente”, explica o mestre e doutor em Biologia Celular pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pós-doutorado em Fisiologia da Reprodução pela Faculdade de Medicina da Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, EUA.

Para debater sobre as mais recentes descobertas científicas na área, são aguardados de 300 a 400 acadêmicos, especialistas e profissionais de diversos países. A edição brasileira promete ser um marco na história do simpósio, que já foi realizado na Europa, América do Norte e Ásia.

“A Bacia Amazônica abriga a maior diversidade de peixes de água doce do mundo, configurando o cenário ideal para a realização do evento. Além disso, a oportunidade de conhecer Manaus, com certeza, será um grande fator de atração para pesquisadores do Brasil e de fora”, destaca França.

Segundo ele, o ISRPF (sigla em inglês para International Symposium on Reproductive Physiology of Fish) é um simpósio compacto e sem sessões paralelas, permitindo que os participantes possam acompanhar as palestras plenárias e apresentações orais. O evento será realizado em inglês e não haverá tradução simultânea.

A realização tem parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/Manaus), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Nilton Lins (Manaus, AM), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Amazônia Ocidental (Embrapa/Manaus, AM), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Estadual Paulista (Unesp/Botucatu), Universidade de São Paulo (USP) e Centro de Aquicultura da Unesp (Caunesp/Jaboticabal).

Para mais informações, submissão de trabalhos ou inscrições no evento, basta acessar o site: www.isrpf2018.com.br.

