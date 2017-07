Evento do Dia do Escritor destaca a importância do hábito da leitura

Cerca de 200 pessoas participaram do evento- Divulgação

Nesta quarta-feira (25), comemora-se o Dia Nacional do Escritor. A ideia surgiu no I Festival do Escritor Brasileiro, organizado na década de 60 pela União Brasileira de Escritores, sob a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge Amado, um dos principais nomes da literatura nacional. Em Manaus, para homenagear a data, dezenas de escritores que fazem parte da Associação dos Escritores do Amazonas (ASSEAM) organizaram no sábado (22), no auditório do Colégio Martha Falcão, a 1ª Feira e Exposição de Livros.

Cerca de 200 pessoas participaram do evento, que contou com exposição e venda de livros de autores regionais, sarau, apresentação de flauta dos alunos do Colégio Martha Falcão, show musical da dupla Ezequiel e Luana, além de uma palestra do escritor e presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (ALCEAR), Gaitano Antonaccio.

Com o tema “O Escritor, o Talento e o Leitor”, Antonaccio fez um passeio sobre o papel do escritor na formação acadêmica, cultural e social da população, destacando, inclusive, a importância do hábito de leitura para uma sociedade mais crítica. “Ler é fundamental para entender melhor o nosso passado e o presente, além de ser um dos melhores exercícios possíveis para manter em forma o cérebro e as capacidades mentais”, destacou o escritor, que já publicou 146 obras.

Durante o evento, ele e a diretora das Instituições Educacionais Nelly Falcão de Souza (INFS), Nelly Falcão de Souza, foram homenageados pela ASSEAM pelo trabalho realizado em prol da educação e incentivo à leitura. A educadora destacou que dar oportunidade para uma criança conhecer o mundo encantado dos livros é um dos papéis fundamentais da escola, seja através dos clássicos infantis, contos, lendas, anedotas, quadrinhos, dentre vários outros.

Leia também: 1º Festival Literário e Cultural terá três dias de programação no Sesi

“Além de aumentar o conhecimento, ler é divertido e apaixonante. É um hábito que nos permite sonhar, imaginar, sentir, descobrir e compreender melhor o mundo e a nós mesmos”, destacou a diretora das INFS, que congrega o Colégio Martha Falcão e o Pinocchio Centro Educacional.

Além de Gaitano Antonaccio, também estiveram presentes no evento os escritores Lenonardo Mississipe, Raimundo Colares, Cecília Souza, Paulo Queiroz, Júlio Antonio Lopes, Franciná Lira e Creuza Barbosa, dentre outros.

“Muitos escritores amazonenses tem feito literatura de alto nível, correndo atrás e mostrando seu trabalho. Acredito que já estamos prontos para realizarmos uma Semana de Arte Moderna. Será um movimento que dará um sacode no Amazonas e acho que esse momento chegou”, comentou o editor da Editora Sejamos Luz, Júlio Antonio Lopes.

A 1a Feira e Exposição de Livros da ASSEAM contou com o apoio da ALCEAR, Academia de Ciências Contábeis do Amazonas (ACCA), Academia de Letras do Brasil (ALB), Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA), Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos (ABEPPA), Boletim Literário Corte do Solimões, Colégio Martha Falcão, Movimento “Salve a Velha Jaqueira”, Movimento Manaus Mais Verde, Instituto de Desenvolvimento Artístico Educacional e Cultural – MANAÓS e o Formas em Poemas.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Autor mirim lança livro durante Festival do Sesi

Feira de livros oferece serviços gratuitos de saúde e educação em Manaus

Crônicas inéditas de José de Alencar são lançadas em livro