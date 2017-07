Evento de MMA movimenta Ponta Negra no fim de semana

Lutas duras, encaradas e muita rivalidade mexem com os apaixonados pelas artes marciais em Manaus. Neste sábado (22) e domingo (23), das 17h até as 22h, a praia da Ponta Negra, localizada na Zona Oeste de Manaus, está sendo palco do Spartan Muay Thai, evento de MMA que reúne os melhores cascas grossas do Amazonas e do Pará num grande duelo da região Norte.

Essa será a primeira edição do evento na capital amazonense, que recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel.

O evento conta com um card de 11 lutas, com destaque para dois combates femininos e a luta principal, entre o amazonense promissor Éricles Rolim e o paraense João Paulo, considerado destaque do seu estado. Para o organizador do evento, Ricardo Thai, o Spartan será um sucesso logo em sua primeira edição por conta do alto nível dos atletas.

