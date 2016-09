Evento de jiu-jítsu será realizado pela primeira vez em Manaus e levará vencedores aos Emirados Árabes

Após meses de levantamentos e negociações, a Federação de Jiu-Jítsu de Abu Dhabi (UAEJJF) e a Federação Brasileira de Jiu-Jítsu (FBJJ) escolheram Manaus como próximo palco para o ‘Brazil National Pro de Jiu-Jítsu’. A disputa ocorrerá nos tatames amazonenses pela primeira vez na história do card e classificará os vencedores ao Abu Dhabi World Pro, nos Emirados Árabes. Os lutadores irão à embate nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2017, na Arena Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Sul da capital.

Para um dos diretores da FBJJ, o campeão mundial de MMA, Rodrigo Minotauro, a cidade de Manaus mereceu a escolha, em visto a relevância de atletas locais no cenário nacional.

“Foram meses de negociações. Estávamos entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas surgiu a possibilidade de levarmos o evento pela primeira vez a Manaus e não pensamos duas vezes. É uma cidade que respira jiu-jítsu, grandes faixas pretas como Ronaldo Jacaré e Saulo Ribeiro saíram da cidade. É uma terra que sempre apoiou o esporte e os atletas da modalidade, por isso estamos muito felizes em levar essa edição do National Pro para Manaus”, declarou Minotauro.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, não falta confiança para uma boa organização ao evento. Lima garantiu que evento esportivo como National Pro, reforça o movimento turístico na cidade e rotatividade da economia local.

“É a primeira vez que vamos receber esta etapa tão importante e agradeço pela confiança e oportunidade. O Amazonas é um celeiro de bons lutadores e eles merecem esta oportunidade dentro de casa. Tenho certeza que todos os atletas de fora vão gostar muito da receptividade do nosso povo, da nossa cultura e dos nossos pontos turísticos. Até porque, encaro a competição não só como algo importante para o esporte, mas também como uma chance de colaborar com a nossa economia, uma vez que haverá fluxo maior de pessoas em restaurantes, lojas e entre outros”, destacou.

Premiações e inscrições

Além das premiações em dinheiro, marca registrada dos torneios organizados pela UAEJJF, os vencedores do Brazil National Pro também serão contemplados com pacotes para a disputa do Abu Dhabi World Pro, nos Emirados Árabes, em abril de 2017. A competição é uma das mais importantes do mundo e reúne os principais nomes do jiu-jítsu da atualidade

As inscrições para o Brazil National Pro poderão ser a partir de novembro, no site da UAEJJF (www.uaejjf.org).

Com informações de assessoria