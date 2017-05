Evento comemora aniversário do Coral I Musicci no Centro de Arte-Educação Aníbal Beça

O grupo de canto coral “I Musicci” vai comemorar cinco anos de existência em evento, nesta quarta-feira (31), a partir das 18 horas, na sede do Centro Municipal de Arte-Educação (Cmae) Aníbal Beça, localizado na rua J, bairro São José 3, Zona Leste de Manaus. O evento também terá participação de alunos de outras atividades do local, além de músicos convidados.

De acordo com o diretor do Cmae, Jorge Farache, o objetivo do projeto “Quarta das Artes” é promover a integração entre os alunos da instituição e músicos reconhecidos no cenário musical local, como forma de estímulo à permanência no mundo das artes, às crianças e jovens que estudam no local.

“Além disso, queremos promover também uma opção cultural na Zona Leste de Manaus, tão carente de atrações deste tipo. A ideia é que tenhamos um evento desse por mês, no auditório do Cmae ou em outro espaço aqui da região que se disponha a receber nossos alunos e promover a arte desenvolvida por estas crianças e jovens de tanto talento”, frisou o diretor.

Alunos e convidados

Nesta, que é a segunda edição do evento, está prevista a participação de aproximadamente 120 crianças e adolescentes participantes dos projetos artísticos realizado no Aníbal Beça. Além do coral, homenageado na noite desta quarta-feira, participam o de percussão Curumim na Lata, coro de flautas “Os Sopraninos”, alem dos alunos de violão, violino, e violoncelo.

Os convidados são o músico e professor aposentada da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Adelson Santos, e a universitária Isabela Domitila, ex-integrante do “I Musicci”.

Raphael Sampaio

EM TEMPO