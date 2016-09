Evânio da Silva levanta 210 quilos e conquista medalha de prata no halterofilismo

O brasileiro Evânio da Silva conquistou nesta terça-feira (13) a medalha de prata para o Brasil no halterofilismo, categoria até 88 quilos. Ele levantou 210 quilos na segunda rodada da disputa que acontece no Riocentro, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Na terceira e última tentativa não conseguiu a marca de 215 kg, o que ainda seria insuficiente para alcançar a marca conseguida por Mohammed Khalaf, dos Emirados Árabes Unidos, que ficou com a medalha de ouro. O bronze foi para Sodnompiljee Enkhbayar, da Mongólia, que também levantou 210 quilos.

Em um teste extremo de força dos membros superiores, cada atleta tem três chances para realizar um supino válido – deitados de costas em um banco, eles devem trazer uma barra com carga de peso até a altura do peito e elevá-la, realizando extensão total dos braços.

Para o resultado final, é considerada a tentativa válida com a maior carga. Uma quarta chance é permitida apenas para tentativa de quebra de recorde mundial, mas não é válida para o resultado final.

O halterofilismo estreou nos Jogos Paralímpicos Tóquio 1964 e passou a contar com a participação das mulheres em Sydney 2000. No Rio 2016, estão em disputa dez categorias de peso masculinas e dez femininas. Atletas com oito tipos diferentes de deficiências, todas nos membros inferiores ou no quadril, podem disputar o esporte, desde que elas comprovadamente impactem em seus desempenhos. Todos competem juntos, em suas respectivas categorias de peso.

Por Agência Brasil