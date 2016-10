Europa reage a navios russos rumo à Síria

A Espanha cancelou nesta quarta-feira (26) a autorização para que uma frota russa fizesse escala no porto de Ceuta. Os navios estariam a caminho da costa síria para reforçar os ataques contra Aleppo.

A passagem dessas embarcações, que durante a manhã estavam próximas ao estreito de Gibraltar, traz ansiedade à Europa. A participação russa no conflito sírio é constante fonte de atrito.

Também na quarta, tanto a Rússia quanto a aliança militar ocidental (Otan) deram sinais de aumento de tropas na região báltica, no nordeste da Europa.

O plano de reabastecimento russo em Ceuta -um território espanhol localizado na costa de Marrocos- foi criticado por Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan e por parlamentares europeus.

A autorização para a escala foi vista com surpresa também porque a Espanha condenou na semana passada a ofensiva russa na Síria.

Segundo o jornal ‘El País’, a chancelaria espanhola pediu à Rússia esclarecimentos sobre o destino final dos navios, encabeçados pelo único porta-aviões russo, o Almirante Kuznetsov. A Rússia retirou o pedido, e a parada foi formalmente cancelada.

Durante o dia, no entanto, a agência de notícias russa Interfax afirmou, citando o Ministério da Defesa, que o país não havia pedido permissão para abastecer em Ceuta. A frota teria os recursos necessários para chegar ao destino, diz o governo.

Há oito embarcações na frota, possivelmente escoltadas por submarinos, carregando dezenas de aviões e helicópteros. A frota deve se somar a outras dez embarcações russas na costa síria.

Navios de guerra russos costumam parar no porto de Ceuta, e 60 deles passaram por ali desde 2011, com benefícios à economia local. As autorizações são avaliadas de acordo com o caso.

A Otan preocupa-se que os navios participem, no início de novembro, de uma ofensiva definitiva contra o leste de Aleppo, na Síria, onde rebeldes estão cercados pelo regime de Bashar al-Assad. Sem suprimentos ou auxílio médico, as condições de vida deterioram rapidamente.

Michael Fallon, ministro britânico da Defesa, afirmou que se preocuparia “caso um país da Otan considerasse auxiliar a frota russa, que pode bombardear civis sírios.”

A Rússia promoveu, na semana passada, uma série de tréguas temporárias. O período não foi suficiente para que ONGs prestassem auxílio à população, nem para que moradores e militantes sitiados deixassem a região.

Com grande número de vítimas civis, o cerco à porção leste da cidade foi considerado pela ONU um “crime de proporções históricas”.

