Euro sobe e passa de US$ 1,10 após vitória de Macron

O euro ganhou força após a vitória do social-liberal Emmanuel Macron nas eleições presidenciais da França e superou a barreira de US$ 1,10. As informações são da Agência EFE.

A moeda comum europeia era cotada às 20h30 GMT (17h30 de Brasília) a US$ 1,1017 no início das operações de segunda-feira em Auckland, na Nova Zelândia (horário local), acima da cotação de US$ 1,0986 das últimas horas da negociação em Frankfurt na sexta-feira.

Macron obteve 65% dos votos, contra 35% da ultradireitista Marine Le Pen, segundo as primeiras pesquisas de boca de urna.

O mercado de divisas havia previsto a vitória de Macron, que “pode começar um novo capítulo na Europa”, segundo o economista chefe do UniCredit Research, Erik Nielsen.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE