Eurico pede apoio e demonstra incômodo com pênaltis contra o Vasco

Eurico pediu apoio da torcida – Divulgação

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, emitiu um comunicado nesta segunda (5), dia seguinte à derrota para o Grêmio por 2 a 0 pelo Brasileiro, pedindo apoio da torcida vascaína. O dirigente ainda demonstrou incômodo com os pênaltis assinalados contra sua equipe na

competição -foram cinco em quatro rodadas.

Além da nota oficial, Eurico foi à sala de imprensa após o treinamento do time e deixou claro: “Por enquanto só estamos atentos. Não tenho enviado reclamação formal. Se as coisas continuarem assim… Só tenho procurado informar aos que dirigem os fatos que estão acontecendo. Por enquanto é isso”.

Nesta quarta-feira (7), às 22h, em São Januário, o Vasco recebe o Corinthians. Até o momento, cerca de 7 mil ingressos já foram vendidos.

Nas duas primeiras partidas em casa, o Vasco venceu -Bahia e Fluminense- com uma presença maciça dos cruzmaltinos.

Veja abaixo o comunicado de Eurico Miranda:

“O Vasco precisa mais do que nunca de sua torcida. A torcida do Vasco sempre teve um papel fundamental na história de nosso clube. Mas, neste momento, ela precisa estar presente, apoiar todo o tempo para que os objetivos sejam alcançados.

Todo o planejamento conta com os resultados que já aparecem na base do Vasco, possibilitando a renovação da equipe num campeonato longo, difícil e num momento de muitas incertezas na economia, ainda mais num clube que foi assolado por dívidas em tempos recentes.

Essa união entre torcida e time em nosso estádio é o elemento central na estratégia: apoiar sempre, com entusiasmo e com tranquilidade para mantermos o nosso caldeirão até o final do campeonato.

O Vasco estará também atento a fatos que possam prejudicar essa caminhada, tendo em vista o que aconteceu nas primeiras quatro rodadas. E a torcida pode ter a certeza de que em São Januário todos os esforços serão feitos para que esta força seja retribuída ao nosso torcedor.

Eurico Miranda

Presidente”