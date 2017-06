Eucatur e Bertolini fazem final da Copa Sest Senat

Em certame voltado para o bem-estar dos funcionários do setor de transportes, Granada Eucatur e Bertolini jogam pelo título inédito da Copa Sest Senat de Futebol 7 Society e por uma vaga na etapa nacional do certame, que será disputada em Guarulhos (SP), no mês de agosto. O duelo ocorre após disputa do terceiro lugar entre Líder UFC x Exportação Bertolini. A jornada dupla começa a partir das 15h30 do próximo domingo (2), no campo da instituição, na avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Na atual temporada, foram 29 equipes, 493 atletas inscritos e 53 jogos disputados. Aproximadamente 1 tonelada de alimento foi arrecadada em prol das organizações não governamentais “Coração de Pai” e “Casa Mamãe Margarida”. A competição é realizada desde 2012.

De acordo com o coordenador da competição, Welton Flexa, o propósito do certame é oportunizar um momento de lazer aos trabalhadores do ramo de transporte e colaborar com instituições filantrópicas da capital amazonense.

“É uma questão de integração, socialização e melhoria da saúde da classe. Precisamos atingir valores como coletivismo, amizade e solidariedade. A Copa tem também um resultado positivo na promoção e na consolidação do Sest Senat como instituição promotora e referência em ações de esporte e lazer”, explicou Flexa.

Expectativa

O meia armador da Eucatur, Paulo Sandro, 28, concilia a bola com seus horários na função de caixa urbano, o responsável por fazer as prestações de conta da renda dos cobradores dos coletivos. Ele garantiu estar na expectativa para fazer um grande jogo e poder conhecer outras cidade do Brasil, já que o vencedor garante vaga em etapas nacionais da competição.

“Estamos na expectativa de vencer esta competição para representar o Amazonas da melhor maneira possível. O começo foi muito árduo, pois a empresa não queria liberar os funcionários para jogar. Infelizmente jogamos todos os jogos sem fazer um treino. Tem que se doar para fazer um bom jogo, mas eu acredito na equipe, pois jogamos há dez anos juntos, temos um entrosamento muito grande e isso fortalece”, cravou o camisa 5 da única equipe invicta no certame.

O técnico da Bertolini, Francisco Leandro Nascimento, 26, que já bateu na trave com o vice-campeonato de 2015 e com duas semifinais no currículo, joga o favoritismo para o rival. “Eles são acostumados a jogar bola, venceram os atuais campeões duas vezes e cresceram na competição. Deixamos nossas esposas e filhos no único dia da semana que temos de folga para manter o time completo. Podem ter mais técnica, porém, acreditamos na força e na fé”, disse.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO