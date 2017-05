EUA vão enviar armas pesadas a grupo que combate o EI na Síria, diz agência

O governo do presidente americano, Donald Trump, aprovou o envio de armamento pesado aos curdos que lutam contra a facção terrorista Estado Islâmico no norte da Síria, informou um funcionário do governo à Associated Press.

As Forças Democráticas da Síria, que incluem a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG, na sigla em curdo), são o principal parceiro dos Estados Unidos na guerra contra o EI na Síria.

Desde novembro o grupo vem trabalhando com a coalizão encabeçada pelos americanos para circundar a cidade de Raqqa, bastião dos extremistas em solo sírio.

Durante o governo Barack Obama (2009-2013), as Forças Democráticas da Síria já recebiam apoio, mas limitado, como munições e armas leves. Em janeiro, dias após a posse de Trump, um porta-voz da coalizão afirmou que os EUA haviam aumentado o envio de armas, incluindo blindados.

A decisão foi tomada apesar das objeções da Turquia, que considera a milícia curda um braço do grupo PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), classificado como organização terrorista pelo governo turco. O YPG é alvo de bombardeios turcos na Síria.

Ancara enfrenta há três décadas uma insurgência dos combatentes do PKK no sudeste da Turquia. Um cessar-fogo foi rompido em julho de 2015, levando ao aumento da violência na região.

Já Washington avalia que o YPG tem sido fundamental na luta contra o Estado Islâmico na Síria.

Folhapress