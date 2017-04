EUA lançam ‘mãe de todas as bombas’ em esconderijo do EI no Afeganistão

Os EUA lançaram no Afeganistão nesta quinta-feira (13), pela primeira vez, sua mais poderosa bomba não nuclear, de acordo com informações do Pentágono.

A bomba GBU-43/B, conhecida como “mãe de todas as bombas”, foi lançada de um avião MC-130 na província de Nangarhar, em área onde estariam túneis usados pelo grupo radical Estado Islâmico.

De acordo com o jornal “The Independent”, o projétil, projetado pela Força Aérea dos EUA, em 2002, pesa mais de dez toneladas, sendo 8.164 quilos de explosivos.

Ainda não há maiores informações sobre os estragos causados pelo artefato.

Folhapress