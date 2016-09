EUA fecham acordo de ajuda militar para Israel no valor de US$ 38 bi

Estados Unidos e Israel devem assinar nesta quarta-feira (14) um acordo de ajudar militar no valor de US$ 38 bilhões. Trata-se de um montante recorde, que garantirá ao principal aliado norte-americano no Oriente Médio financiamento nas áreas de defesa e segurança durante os próximos dez anos.

O pacote, finalizado a poucos meses do fim do governo de Barack Obama, representa um grande compromisso dos EUA com a segurança de Israel, após anos de relações tensas entre os líderes dos dois países e divergências em temas como o acordo nuclear com o Irã e a questão palestina.

Os Estados Unidos fornecerão, em média, US$ 3,8 bilhões anuais na próxima década para Israel, que já é hoje o maior receptor de ajuda norte-americana, incluindo o financiamento de um sistema de defesa contra foguetes disparados por grupos como Hizbolah e Hamas.

Na terça-feira (13), o gabinete do premiê israelense, Binyamin Netanyahu emitiu um comunicado destacando o sucesso das negociações, cujo resultado foi “o maior compromisso único de assistência na história dos EUA”.

No novo acordo, Israel terá de usar todos os recursos para adquirir equipamentos militares norte-americanos. Até hoje, uma parcela da ajuda podia ser usada para comprar armamentos produzidos em Israel, fazendo do país uma exceção entre as nações que recebem financiamento dos EUA.

