EUA afirmam que 100 mil casas sofreram danos durante passagem do ‘Harvey’

Cerca de 100 mil moradias foram danificadas em maior ou menor medida pelo furacão e tempestade “Harvey” em sua passagem pelo Texas e pela Louisiana, informou nesta quinta-feira (31) a Casa Branca, razão pela qual o governo do presidente Donald Trump solicitará ao Congresso fundos de emergência para responder aos estragos da catástrofe. A informação é da EFE.

O assessor de Segurança Nacional e Antiterrorismo da Casa Branca, Thomas Bossert, indicou hoje em coletiva de imprensa que os fundos de emergências com os quais conta o governo têm liquidez, mas ressaltou que a Casa Branca solicitará um financiamento adicional.

No caso do furacão “Sandy”, que em 2012 alagou as costas de Nova Jersey e Nova York com menor impacto que o “Harvey”, o Congresso aprovou US$ 60 bilhões de ajuda para a recuperação. Ainda que Bossert não tenha dado cifras concretas sobre a quantia que solicitará, o governador do Texas, Greg Abbott, estimou que a quantia requerida pode chegar a cerca de US$ 100 bilhões.

Os especialistas assinalam que o Fundo de Alívio de Desastres Naturais da Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA, atualmente de US$ 2,2 bilhões, se esgotará com rapidez dada a magnitude dos danos. Curiosamente, os dois senadores pelo Texas, os republicanos Ted Cruz e John Cornyn, que agora solicitam ajuda do governo federal, votaram contra uma legislação similar para apoiar a resposta ao furacão “Sandy”.

O assessor presidencial indicou que aqueles que “tentarem aproveitar-se do desastre”, em alusão a possíveis saques em algumas áreas do Texas, devem esperar que caia sobre eles todo o peso da lei. Além disso, instou a todos os afetados que insistam em ligar para suas seguradoras para obter toda a ajuda possível na hora de recuperar seus bens.

Resgates

As tarefas de resgate continuam hoje em numerosas cidades do Texas, na catástrofe que já deixou mais de 30 mortos e dezenas de milhares de deslocados, e agora ameaça a área fronteiriça com a vizinha Louisiana.

Em Houston, a cidade mais afetada e onde afortunadamente não choveu nas últimas 24 horas, mais de 32.000 pessoas se encontram hospedadas em refúgios temporários, enquanto prosseguem os trabalhos de busca e resgate.

