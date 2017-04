‘Eu estava me sentindo livre’, diz Orlando Bloom sobre ter sido flagrado nu na praia

O ator Orlando Bloom finalmente falou sobre as fotos em que aparece pelado na praia com a então namorada Katy Perry, tiradas no ano passado.

“Nós vamos falar sobre o meu pênis?”, brincou ele em uma entrevista à revista britânica “Elle”. O flagrante foi feito em agosto do ano passado.

Segundo o ator da trilogia “O Senhor dos Anéis”, ele não fazia ideia de que seria fotografado como veio ao mundo, já que ele e Katy achavam que tinham despistado os fotógrafos durante sua viagem.

“Nós estávamos sozinhos por cinco dias. Nada em volta da gente. Não havia como alguém pudesse conseguir qualquer coisa”, contou. “Então eu tive um momento em que me senti livre.”

Questionado se a repercussão de suas nudes seria a mesma se ele fosse mulher, Orlando disse que não pensou no assunto.

Já sobre o fim do namoro com Katy, ele disse que a separação foi amigável. “Nós somos adultos. Ela é uma pessoa muito visível, mas eu não acho que as pessoas ligam para o que eu faço -e nem deveriam. É entre nós dois. É bom servir como exemplo para as crianças e mostrar que separações não precisam envolver ódio”, contou à publicação.

