Etapa final de Arrancada vai movimentar pistas de Iranduba

Os amantes do ronco de motores e velocidade terão mais um encontro marcado nas pistas de Iranduba. Nos dia 22 e 23 de outubro estão agendas as finais do Campeonato Amazonense de Arrancada e do Norte-Nordeste de Som Automotivo, Tunning e Rebaixados. Simultaneamente as competições serão disputadas na pista do Amazonas Dragway, no quilômetro seis da rodovia Manoel Urbano, na AM-070.

Será montada uma estrutura diferenciada para o evento. O Amazonas Motorpark, complexo que sediará a competição, ganhará uma área destinada a aferição de potência e medição dos veículos que participarão do Norte-Nordeste. A previsão é de que as apresentações sejam realizadas no domingo (23).

Segundo um dos organizadores, Carlos Osga, as duas competições têm tudo para dar certo, pois se tratam de uma mistura amada pelo público: carros e velocidade.

“Vai ser uma festa muito bacana que iremos realizar em outubro, para encerrar o calendário 2016 das duas modalidades. A expectativa é de que essa parceria possa se solidificar e acontecer mais vezes durante o próximo ano”, destacou.

Festa garantida

Para animar o público estimado de mais de três mil pessoas, os dois maiores ‘paredões’ da região estarão presentes em uma área destinada ao lazer. Além disso, haverá um espaço para quem quiser arriscar acrobacias nas fitas do Slackline.

As inscrições para o Norte-Nordeste serão realizadas no local do evento. Os ingressos para assistir as competições também serão vendidos no Amazonas Motorpark, com valores a partir de R$ 15. Além disso, crianças até 10 anos e idosos acima de 65 anos têm entrada gratuita. Mais informações podem ser adquiridas na página: www.amazonasdragway.com.br.

