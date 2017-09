Estudo aponta Manaus como capital que mais atende Lei de Responsabilidade Fiscal

Recentemente Manaus ganhou destaque nacional ao figurar como a capital brasileira que melhor atendeu as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2016. O estudo, realizado e divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), colocou a capital amazonense na 1º posição entre as capitais e em 33ª posição no ranking geral.

Em termos mais simples, isso quer dizer que a cidade tem cumprindo seu dever com a boa gestão do dinheiro público, investindo nas melhorias necessárias para a população. O resultado é fruto de um regime fiscal responsável que a prefeitura tem exercido nos últimos quatro anos, reduzindo despesas de custeio e priorizando os investimentos da cidade.

Por meio do Decreto nº 3.179, de setembro de 2015, foi criado o comitê “Manaus Enfrentando a Crise” para acompanhar as ações de melhoria da qualidade de gastos públicos e o equilíbrio fiscal da cidade. Neste mesmo ano, a projeção era de queda do PIB nacional em 2,5%. A Prefeitura se antecipou ao agravamento da crise com ações que mantiveram o nível das receitas próprias, enquanto as receitas estadual e federal apresentaram quedas significantes.

O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) é calculado com base na capacidade de geração de receita própria, os gastos com pessoal, os investimentos realizados, o custo da dívida e a quantidade de recursos em caixa, considerando os compromissos com restos a pagar. No total, foram avaliadas as contas de 4.544 dos 5.570 municípios brasileiros. Desses, pelo menos, 2.091 prefeituras descumpriram exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e 715 deixaram para seus sucessores um rombo de R$ 6,3 bilhões.

Números

Em números, o crescimento das receitas próprias da prefeitura contabilizou, em 2016, a arrecadação de R$ 1,1 bilhão, mantendo o crescimento de 1,77%. Enquanto isso, a maior transferência do Estado, a de ICMS, chegou a se equiparar com as receita tributária da capital, gerando repasse de R$ 1,1 bilhão no ano passado, o que representou uma queda superior a 5%. Vale destacar, ainda, que já em plena execução o projeto “Manaus 2030”, que prevê uma visão futurista da cidade para os próximos 12 anos, do ponto de vista orçamentário.

Níveis de investimento

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), houve crescimento dos níveis de investimentos dos dois últimos anos. Em 2015, a receita corrente líquida da Prefeitura somou R$ 3,558 bilhões, dos quais R$ 375,6 milhões representavam despesas com investimentos, representando uma fatia de 10,56% das receitas. Em 2016, o nível foi superior. A receita corrente líquida foi de R$ 3,650 bilhões, onde R$ 487,420 milhões foram destinados a investimentos. Neste ano a fatia foi de 13,35%, mais de três pontos percentuais superior. Manaus teve um investimento bastante elevado em 2016 e isso se deve ao trabalho de captação de recursos.

Esses indicadores, aliados ao controle da despesa de pessoal, controle do endividamento e redução do custeio, colaboraram para que Manaus atingisse o primeiro lugar no ranking das capitais no Índice Firjam de Gestão Fiscal.

Outros indicadores

A capital também se destacou em outros indicadores econômicos, sendo classificada em 1º lugar no Ranking de Notas Explicativas Aderentes as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP); em 4º lugar entre as 10 instituições previdenciárias de grande porte do País, conquistando o prêmio “Boas Práticas de Gestão Previdenciária”, da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem); e ainda foi considerada como exemplo para os demais municípios do Amazonas no que se refere ao Portal da Transparência.

Contabilidade

Manaus foi classificada em 1º lugar no Ranking de Notas Explicativas Aderentes as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP). Tal critério foi pesquisado em uma tese de Mestrado da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças (Fucape/ES).

Manaus apresentou o maior índice entre as capitais, totalizando 56%. A aderência foi analisada a partir de um check-list desenvolvido com as informações mínimas necessárias para a construção da estrutura de notas ora propostas. Com base nos resultados deste trabalho, os profissionais de contabilidade da área pública terão uma estrutura de referência de notas explicativas.

Previdência

A Previdência de Manaus ficou em quarto lugar entre as 10 instituições previdenciárias de grande porte do País que tiveram sua boa gestão reconhecida, conquistando o prêmio “Boas Práticas de Gestão Previdenciária”, da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (ANEPREM). O resultado representou a conquista de três posições no ranking em menos de um ano. Em 2016, a Manaus Previdência obteve o sétimo lugar. De uma pontuação máxima de 68 pontos, a Manaus Previdência obteve 58 pontos.

A entrega do prêmio acontecerá no dia 19 de setembro, em Curitiba (PR), durante o 17º Congresso Nacional de Previdência. Com a premiação, a Aneprem objetiva estimular as unidades gestoras de RPPS a desenvolverem boas práticas de gestão, por meio de ações que otimizem seu desempenho, assim como a de garantir a confiabilidade junto aos seus servidores, segurados, clientes, fornecedores e sociedade em geral.

– Recentemente o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), destacou Manaus como modelo a ser seguido pelos demais municípios do interior do Amazonas, no que se refere ao Portal da Transparência. Os investimentos em um moderno Data Center que possibilitou, entre outras melhorias nos serviços de atendimento ao contribuinte, maior facilidade de acesso aos dados da Administração Municipal.

