Estudioso de UFO diz ter visto OVNI no céu de Manaus nesta manhã

O servidor público Eduardo Toledo, que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado (Susam) e é estudioso de ufologia, registrou imagens do que seria, segundo ele, um OVNI – Objeto Voador Não Identificado – no céu de Manaus.

Por volta das 9h20, quando Eduardo acompanhava trabalhos de reparos em um poste em frente ao local onde trabalha, no bairro Adrianópolis, o funcionário público avistou um objeto branco, meio transparente e formato oval no céu. O servidor público acredita que o OVNI era conduzido de alguma forma por extraterrestres.

“Eu acredito sim, acho ignorância pensar que só existe vida no planeta Terra, devido a dimensão do universo e inúmeros planetas já confirmados até para a Nasa (Agência Espacial Americana)”, declarou Eduardo.

Quando o amante de ufologia percebeu o objeto, chamou a atenção de colegas, que chegaram a cogitar a possibilidade de se tratar de um balão meteorológico. “Não podia ser um balão, porque ele estava estático no céu. E quando se movia era coordenadamente”, refutou Toledo.

O funcionário público conta ainda que o objeto ficou até às 10h40 no céu da capital manauara, e que houve tempo hábil para que ele chegasse em casa e fizesse fotos com uma câmera semiprofissional que ele tem estava guardada, com zoom de 50x.

Essa não é a primeira vez que Eduardo Toledo encontra OVNIs. O curioso afirmou já ter encontrado outro em São Paulo, há 20 anos.

Eduardo acredita que o estudo da ufologia e as questões religiosas estão ligadas de alguma forma. “Deus pra mim não se trata de uma figura terrena, inclusive a própria bíblia mostra diversos sinais de atividades de naves extraterrestres, como a própria “estrela cadente” no nascimento de Jesus”, concluiu estudioso.

Gabriel Costa

EM TEMPO