Estudar música ajuda no desenvolvimento infantil

Autodisciplina, paciência, coordenação, memorização, controle inibitório e instrucional, foco e concentração são algumas das habilidades essenciais para o desenvolvimento saudável de qualquer criança e nada melhor do que a música para auxiliar nesse crescimento.

Pesquisas já relacionam um melhor entendimento de matemática quando a criança estuda música, fazendo, também, com que os pequenos melhorem habilidades cognitivas.

A neuropsicóloga Catherine Loveday, da Universidade de Westminster, constatou que a música faz o cérebro evoluir de modo único e, de acordo com a pesquisadora, ao afetar as emoções, a música é capaz de estimular profundamente o cérebro, como nenhuma outra forma de manifestação artística. “Trata-se de um forte estímulo cognitivo e há fortes evidências de que a prática musical melhore a memória e a linguagem”, afirma na pesquisa.

A pianista e professora Aline Rodrigues concorda e aponta que existe uma forte correlação entre a educação musical e o desenvolvimento das habilidades que as crianças necessitam para se tornarem bem-sucedidas na vida.

“Dentre elas, a socialização no ambiente alegre e descontraído, desenvolvimento da fala e do canto, autodisciplina, paciência, coordenação, capacidade de memorização, contato com repertório popular brasileiro, contato com uma linguagem universal, esperar o tempo/vez, incentivando a criança a ter controle inibitório e instrucional, auxiliando no foco e concentração, fazendo utilização do corpo e da cognição de forma lúdica, em que a autoestima é um subproduto dessas expressividades”, destaca a profissional, que tem 25 anos de experiência em educação musical infantil.

Ao focar nessas qualidades, que acompanharão as crianças em qualquer caminho que escolham para a sua vida, a aprendizagem da música, diz Aline, pode ter uma influência na formação das crianças que é apenas suplantada pelo amor dos pais. “Se procuram uma forma de proporcionar aos seus filhos uma fonte de alegria, bem-estar e realização pessoal, a aprendizagem da música para bebês e crianças é um acertado primeiro passo”, completa.

Rotina

A maestrina e professora de violino do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Elena Koynova, acrescenta que, além desses, os benefícios do ensino de música para crianças incluem a melhora na atenção e a formação de uma rotina. “Ouvir música todos os dias faz com que elas prestem mais atenção a sons. Hoje, há um excesso de informação, falta de concentração e transtornos de ansiedade, e a música pode funcionar como um mantra, acalmando e reforçando o foco”, informa.

A responsável pela Camerata Amazônica, Orquestra de Cordas e coordenadora do grupo de cordas e piano do liceu diz, também, que é importante manter a disciplina para que os benefícios sejam duradouros.

“Estudar música não é apenas ir para a escola e fazer a aula uma vez por semana. É preciso praticar, tocar o instrumento, pois os exercícios trabalham o corpo e a mente – e o corpo precisa obedecer ao que a mente manda -, portanto é preciso se dedicar diariamente. E isso reforça a disciplina”, aponta.

Benefícios

Maria tem 12 anos e já cantou no coral da escola. A mãe, Suzana Moraes, conta que a pequena começou a fazer piano, mas decidiu que gosta mais de violão e bateria. “Agora ela está aprendendo a tocar guitarra com o padrasto, mas vou colocá-la para fazer aulas novamente, pois sei dos benefícios”, explica a jornalista, que agora vive na Nova Zelândia.

Lá, ela diz que o ensino de música é considerado tão primordial quanto as outras disciplinas e que, quando não tem, as escolas oferecem cursos a preços simbólicos, pois consideram que o ensino de artes deve ser acessível a todos.

Sobre os benefícios das aulas de música, Suzana relata que Maria consegue ter mais atenção com mais facilidade. “Como ela é muito agitada, perde o foco muito rápido. Isso já não acontece quando está dedicada a atividades artísticas. Ajuda e muito para que ela mantenha o foco em uma atividade”, relata.

Para começar

Para estudar no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, a criança precisa atender alguns requisitos. Há iniciação musical a partir dos 3 anos, pois a criança tem contato com diferentes instrumentos e escolhe, ao final, um que mais se identifica. Há, também, cursos de instrumentos para crianças a partir dos 5 anos, como violino, e, a partir dos 7 anos, violoncelo.

Já Aline Rodrigues tem aulas para crianças a partir dos 8 meses de idade. “Na Piano & Music, iniciamos a partir de 8 meses, pois é a partir dessa idade que a criança consegue sentar-se sem apoio, mantendo a cabeça firme, realizando com facilidade as atividades propostas na aula”, informa. Mas, para quem se espanta com a tenra idade, a professora explica que os sons e os ritmos estão presentes na vida do ser humano antes mesmo do seu nascimento, através do corpo da mãe e de suas respectivas reações e interações. “Mas acreditamos que é a partir do nascimento que se torna realmente importante estimular e educar as funções cerebrais”, completa.

De acordo com Aline, as aulas têm por objetivo expor as crianças a uma grande variedade de situações musicais através de canções variadas, movimentos, instrumentos e atividades lúdicas sempre diversificadas. “As crianças, acompanhadas da mãe ou pai, começam por ouvir e observar, integrando progressivamente um vocabulário de melodias, ritmos e movimentos. Depois, elas participam inicialmente de forma aleatória, ganhando cada vez mais precisão até chegar à perfeita assimilação do vocabulário musical usado nas aulas”, adianta a professora, que deu aula para os trigêmeos de William Bonner e Fátima Bernardes, no Rio de Janeiro.

Mellanie Hasimoto

EM TEMPO