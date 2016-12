Estudantes tem até sexta para entregar documentos para Bolsa Universidade

Os estudantes, habilitados na segunda chamada e no remanejamento do Programa Bolsa Universidade (PBU), podem entregar os documentos sexta-feira (16), até às 19h, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), localizada na avenida Profº Nilton Lins, 3259, Bloco D – Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.

No total, foram habilitados nas duas tapas quase 8 mil estudantes, que precisam apresentar comprovante de residência, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de renda de todos os moradores declarados na inscrição.

De acordo com o edital, eles também devem apresentar a declaração de renda, emitida no ato da inscrição no Portal do Candidato. A entrega da documentação é obrigatória, sob pena de eliminação para os candidatos ausentes.

Confira a lista dos convocados aqui

