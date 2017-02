Estudantes têm até esta sexta para se inscrever na lista de espera do Sisu

Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) podem se inscrever na lista de espera para as escolas participantes do programa até esta sexta-feira (10). A adesão está restrita à primeira opção de vaga e deve ser feita pela internet.

Para participar, o estudante acessa o a página do sistema e, em seu boletim, precisa clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu. Ao finalizar, o sistema emite uma mensagem de confirmação.

A convocação para matrícula dos candidatos na lista de espera começa no dia 16 de fevereiro. A convocação cabe às próprias instituições de ensino para as quais os estudantes se inscreveram. Cabe ao estudante selecionado verificar, na instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e os procedimentos para a matrícula.

Estudantes interessados em utilizar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também têm até esta sexta (10) para se inscrever. Assim como no caso do Sisu, a nota do Enem é critério para para participar do programa.

UNESP

A Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) encerra, também nesta sexta (10) o prazo para que os vestibulandos manifestem interesse nas vagas às quais concorreram. Os candidatos têm até às 16h, para fazer a confirmação no site da Vunesp, que organiza o exame de ingresso na escola.

A classificação geral dos estudantes que prestaram o vestibular 2017 está disponível na área do candidato do site da Vunesp.

A universidade disponibilizou 7.365 vagas para 173 cursos, em 23 cidades de São Paulo. A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro, somente com os nomes de candidatos que tenham declarado interesse por vaga.

Para quem não foi convocado na primeira lista, a segunda chamada será divulgada no dia 16 de fevereiro, a partir das 10 horas. Já a terceira chamada será no dia 21 de fevereiro. As terceira e quarta listas serão anunciadas nos dias 2 e 7 de março, respectivamente. Todas as chamadas terão matrícula pela internet.

A matrícula presencial deverá ser realizada nos dias 29 e 30 de março, para todos os que fizeram a inscrição no site. O estudante terá de comparecer diretamente na seção de graduação da cada unidade da Unesp.

Folhapress