Estudantes participam de experiência empreendedora em ambientes inovadores

Estudante participantes da Conferência de Empreendedorismo e outros 90 empreendedores tiveram a oportunidade de conhecer ambientes totalmente inovadores em Manaus. No roteiro esteve a Fundação Paulo Feitoza (FPF – Tech) e as dependências do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT). O evento extra da Conferência Amazônica de Criatividade e Inovação, faz parte da Semana Amazonense de Criatividade e Inovação (Saci), que acontece entre os dias 24 a 29 de abril.

De acordo com o gerente de projetos, Alexandre Amorim, a FPF Tech é conhecida em formar profissionais para se tornarem de excelência. Segundo ele, muitas vezes, o novo colaborador está saindo da faculdade, é identificado como talento, é chamado para fazer parte do grupo de inovadores e recebe um acompanhamento durante a toda sua atuação.

Amorim explicou que, o que retém os profissionais na FPF Tech, apesar das diversas oportunidades no mercado de tecnologia, é o ambiente de colaboração, de respeito, de aprendizado contínuo e os treinamentos. Para ele, mesmo podendo ganhar um pouco mais fora, os colaboradores acabam optando por esperar um pouco mais por valorizar o tipo de autonomia, poder fazer o que gosta e trabalhar com criação.

“O que nós temos muito orgulho é que aqui não temos uma hierarquia muito forte, a hierarquia é só uma questão para organizar um fluxo, não temos aquela coisa do chefe de mandar fazer, os times têm autonomia para tomar decisão e criar o melhor produto possível para o cliente”, disse.

Ainda segundo Alexandre, a FPF Tech concorreu durante três anos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e sempre esteve entre as 100. Ele explicou que o tipo de ambiente é uma tendência mundial e que o modelo mais fechado, em que se tem encargos e salários a ser seguido, como uma carreira vertical a subir na empresa, está perdendo sentindo atrás da influência das empresas de tecnologia.

Para o gerente de projetos, a ideia é que haja o pensamento que se a empresa ganha, todos os envolvidos também ganham, algo mais colaborativo, para que os envolvidos se apoderem da empresa e se sintam donos da empresa e não estejam apenas para subir na carreira ou virar gestor.

A gerente de projetos da Academy da FPF Tech, Andréia Vieria, explicou que o núcleo é uma unidade de negócio que visa prover qualificação e capacitação profissional para as pessoas da área de tecnológica. Segundo ela, são treinamentos providos por pessoas altamente qualificadas e têm como principal objetivo fomentar tecnologia na Região.

“Acreditamos que a nossa Região é carente de conhecimento diferenciado, e a FPF e a INDT estão abrindo, através da Academy, os conhecimentos que a gente adquiri e que compartilhamos internamente para o público externo”, disse Andréia.

Andréia Vieria ressaltou, ainda, que qualquer pessoa pode participar dos treinamentos, que é uma unidade de negócios nova, que atualmente estão realizando os primeiros treinamentos que são divulgados nas redes sociais. Ela disse que os interessados podem entrar em contato para saber mais sobre o evento, por meio de redes sociais. Qualquer pessoa que tenha interesse em aprender sobre tecnologia podem participar do treinamento, segundo Andréia Vieria, quando há divulgação e são expostos os pré-requisitos, caso existam.

‘Nerd Party’

Em alusão ao Dia do Trabalhador (1º de maio), durante a tarde desta sexta, a sede da FPF Tech foi palco de um dos tradicionais eventos que faz alusão à data comemorativa. Os colaboradores da empresa aproveitaram o momento para se divertir com jogos eletrônicos, lazer, música, lanches, quitutes, parque de diversão e muito entretenimento.

A prática, segundo Alexandre Amorim, serve para humanizar a gestão e criar um ambiente com a cara dos colaboradores. A iniciativa partiu do próprio perfil dos colaboradores, que são apaixonados pela cultura Nerd, como games e diversão. O evento foi criado em 2012, pela então superintendente da FPF Tech, Rosanila Feitoza.

Alexandre Amorim disse que antigamente existia um evento mais formal para homenagear o trabalhador, algo que não se conectava com a cultura dos colaboradores de criação, que trabalham com propostas inovadoras e ideias diferentes.

Henderson Martins

EM TEMPO