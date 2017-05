Estudantes realizam ação contra dengue, zica e chikungunya em comunidade do Tarumã

Os moradores da comunidade Cristo Rei, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, serão contemplados, neste sábado (20), com ações de tratamento e prevenção do zica vírus, chikungunya e dengue. A atividade interdisciplinar será realizada pelos alunos do curso de radiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) e, além de orientações, os moradores vão participar da distribuição de brindes e sorteio de cestas básicas.

De acordo com o estudante Nicássio Dória, 33, a atividade tem o objetivo de levar a informação para os moradores de uma área de risco para a proliferação do mosquito aedes aegypti (causador das doenças).

“Consultamos a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), onde foi constatado que nessa comunidade, além de casos do zica, chikungunya e dengue, há registros também de contaminação da malária. Então o nosso trabalho é totalmente informativo, para conscientizar essas pessoas com ações que evitam o contágio. No caso de infectados, levaremos orientação para tratamento e diagnóstico do vírus”, enfatizou o estudante.

Ainda de acordo com Dória, durante a ação serão distribuídos preservativos.

“O zica é transmitido também por meio do contato sexual. Buscamos apoio na Fundação de Medicina Tropical (FMT) para realizarmos a ação. É importante conscientizar essas pessoas e, com isso, reduzir os casos da doença na comunidade Cristo Rei”, completou.

As atividades terão início às 9h e percorrerá ruas, casas e estabelecimentos comerciais na comunidade.

Isac Sharlon

EM TEMPO