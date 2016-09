Estudantes lançam curta falando sobre depressão; doença é uma das maiores causas de suicídio em Manaus

Alunos do sétimo período de Publicidade e Propaganda de uma universidade particular de Manaus vêm divulgando, desde o último sábado (10), nas redes sociais, inclusive no Youtube, o curta-metragem intitulado ‘Todas as minhas anotações’, produzido por eles. No curta, eles relatam a história de dois irmãos que, juntos, superam a depressão, um dos maiores indicativos que leva uma pessoa a cometer suicídio na capital, segundo dados da Associação Amazonense de Psiquiatria (AAP).

Em um vídeo com pouco mais de sete minutos, os irmãos Matheus e Iza se deparam com situações nunca enfrentadas. Antes muito apegados, acabam se afastando devido a um sentimento preocupante de Matheus e é quando Iza percebe que precisa reagir para ajudar o irmão.

A capital amazonense é a nona entre as cidades brasileiras em casos de suicídio, registrando, em média, oito suicídios a cada 100 mil homens e dois a cada 100 mil mulheres. Ainda de acordo com dados da APP, 96% das pessoas que cometeram suicídio sofriam de algum transtorno mental, sendo os principais os transtornos de humor (35%), como a depressão.

A ideia de abordar um tema delicado e desafiador no curta, segundo os alunos, serve para, além de dar voz àquelas pessoas que sofrem da depressão, alertar os que convivem com elas e em como podem ajudá-las.

“A maioria dos alunos que compõem nossa equipe já teve casos semelhantes ao do curta na família, fora que lemos notícias sobre o tema constantemente e achamos uma boa oportunidade de abrirmos o debate sobre a depressão. Claro que queremos chamar atenção dos que têm a doença, mas mais ainda das pessoas que podem ajudar de alguma forma, mostrando paro outro que ele tem alguém que pode contar”, disse Nathalya Brandão que, nas filmagens, interpretou a Iza.

A divulgação do curta vem somar com a campanha ‘Setembro Amarelo’ – movimento mundial que objetiva conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos.

“Já sabíamos desde o início que teríamos que compartilhar o curta futuramente, não só por ser um projeto que fizemos com bastante carinho, mas sim por ser um tema que infelizmente só tende a crescer”, disse o roteirista e diretor do filme, Andrew Costa, que ainda confessou ter se surpreendido com o feedback que a equipe vem recebendo nas redes sociais.

“Um dos meus maiores medos ao divulgá-lo foi que apenas amigos nossos comentassem a estética do curta e não o seu conteúdo. Como estamos no Setembro Amarelo, vimos que esse era o momento de poder ajudar de alguma forma e o retorno está sendo muito bom”, ressaltou Andrew.

O curta

O processo geral de produção e finalização do curta-metragem durou, segundo os futuros publicitários, cerca de 21 dias. Participaram do projeto os alunos Andrew de Souza, Carlos Oliveira, Nathalya Brandão, Beatriz Castro, Juliane Ribeiro, Marcelo Schorno, Maronilson Gomes, Tharciso Yamane e Lana Santos.

“Cada um colocava uma ideia do que poderia ser retratado no curta e, como eu fiquei responsável também pelo roteiro, peguei, filtrei e construímos o ‘Todas as minhas anotações’. Na parte de direção, como um grande admirador do cinema feito com ‘câmera na mão’, percebi que o curta necessitava dessa pegada pra aproximar mais quem assiste e fazer com que estejam juntos aos atores na história”, explicou o roteirista e diretor.

O material produzido contou com o apoio do Projeto Vozes, criado para todos aqueles que passam pela difícil experiência de estar em depressão e não conseguir se comunicar com amigos e familiares sobre o assunto.

No próximo domingo, outra ação em alusão ao mês de conscientização contra o suicídio, será realizada no calçadão da Ponta Negra. Lá, serão entregues panfletos sobre a temática por defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos e profissionais da Psiquiatria da AAP.

Por Rosianne Couto