Estudantes fazem passeata por segurança no Santa Etelvina

Aproximadamente 250 estudantes da Escola Estadual Otávio Mourão saíram às ruas do bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, no final da tarde desta quinta-feira (25). Os alunos reivindicavam mais segurança para a unidade de ensino e para as ruas do bairro.

De acordo com o tenente Lopes, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a passeata teve início na própria escola, às 17h, e percorreu diversas ruas. O encerramento do trajeto aconteceu na frente do 26º Distrito Integrado de Polícia (Dip), que fica ao lado da 26ª Cicom. A ação dos alunos durou pouco mais de meia hora.

“Demos apoio à passeata com três viaturas, que foram acompanhando os alunos até o destino. Tudo transcorreu de forma pacífica e tivemos apenas uma rápida obstrução de trânsito para a passagem deles, mas desviamos rapidamente o tráfego e, logo, tudo foi normalizado”, disse o tenente.

Raphael Sampaio

EM TEMPO