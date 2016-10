Estudantes fazem manifestação na Constantino Nery e cobram melhorias no ensino e transporte públicos

Com um trio elétrico parado em frente ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), ao lado do T1, aproximadamente 200 alunos de algumas escolas estaduais fecharam – na tarde desta quarta-feira (26) – um trecho da avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul da capital. Na lista de reivindicações estavam o passe livre, o questionamento na deficiência do ensino nas escolas de rede pública e a cobrança por mais postos para compras de créditos de passagens para a utilização do transporte coletivo.

A Polícia Militar esteve no local, mas não precisou interferir no manifesto, que foi pacífico.

Jéssica Dantas, 16, é estudante do segundo ano do ensino médio da escola Estadual Maria da Luz Calderaro, no Hileia, Zona Centro-Oeste da cidade. Ela liderou o grupo que só chegou a liberar a via por volta das 17h.

“Aproveitamos dois importantes momentos. Hoje completa 11 anos que os estudantes de Manaus lutam pelo passe livre. Também estamos aqui a quatro dias das eleições para prefeito dessa cidade, o momento de cobrança é agora, vamos mostrar ao nosso próximo representante que não iremos desistir dos nossos direitos”, disse Jéssica.

Um funcionário do Sinetram, que não quis se identificar, afirmou a imprensa que a entidade não é competente para tomar decisões. “Tivemos que fechar o Sinetram, pois alunos já estavam tentando entrar no prédio. Nós, funcionários, não escolhemos os método de trabalho a ser seguido, muitas ordens vêm de cima”, disse o empregado que atua no órgão há 10 anos.

Patrulha

Três viaturas da Polícia Militar, em serviço pela 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), fizeram a segurança naquelas adjacências. Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) esteve no local para auxiliar os motoristas que trafegavam pela área e foram redirecionados para a avenida Djalma Batista.

João Paulo Oliveira

Por EM TEMPO