Estudantes farão reuniões a favor do Uber em Manaus

Após as diversas polêmicas envolvendo a implantação sistema de transporte de passageiros em carros particulares, universitários decidiram formar um grupo para recolher assinaturas em faculdades públicas e privadas de Manaus, afim de garantir a viabilidade do serviço alternativo na cidade e reforçar as ações junto aos poderes públicos, para que o aplicativo Uber comece a vigorar na capital. As visitas já estão agendadas para o dia 18 de abril, na Escola Superior de Tecnologia (EST) e no dia 22 de abril, na Escola Superior de Ciências Sociais (Eso).

De acordo com um dos coordenadores do movimento, o estudante Júlio Lins, essa foi uma das formas encontradas pelos estudantes de mostrar à população que ao contrário do que vem sendo propagado por profissionais de outra categoria, o sistema Uber pode sim trazer diversos benefícios aos manauaras, principalmente na questão econômica.

Ainda segundo o universitário, é preciso desmistificar a ideia de que o Uber seria uma concorrência desleal e que a implantação em Manaus, deixaria centenas de pais de famílias desempregados.

“Por sermos universitário, é muito mais fácil levarmos esses tipos de informação para o nosso ambiente. Queremos mostrar para a população que além de sermos formadores de opiniões, podemos contribuir para a qualidade dos serviços prestado na cidade. Esses aplicativos de carona compartilhada, geram inúmeros boatos, que precisam ser esclarecidos. E é praticamente isso que iremos fazer nas universidades. Mostrar os benefícios que o Uber irá trazer para Manaus. O mercado tem espaço para todos, basta as pessoas quererem se adaptar a ele”, ressaltou.

Júlio informou que ao fim do movimento que irá colher as assinaturas para a implantação do aplicativo, o grupo de universitários irá até a Câmara Municipal de Manaus (CMM), protocolar o documento para que seja avaliada de forma correta a possibilidade de colocar em circulação os veículos que estão associados ao aplicativo.

“Representaremos junto a CMM a vontade da maioria dos manauaras. Como muitas pessoas não tem tempo para estarem nesses lugares reivindicando o direito de ter Uber em Manaus, nós faremos isso por eles. Queremos deixar claro que não temos nenhuma ligação com a direção do aplicativo. Estamos apenas representando os interesses da população e principalmente dos consumidores”, concluiu.

Gerson Freitas

EM TEMPO