Estudantes do Careiro da Várzea promovem sarau literário com foco nas literaturas nordestina e amazonense

Com o tema ‘Asa Branca: o Estatuto da Literatura Amazônica’, a Escola Estadual Thomé Ferreira Santiago, localizada no município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), realizou a 9ª edição de seu Sarau Literário. O evento marcou o encerramento das atividades do ano letivo de 2016 e teve como objetivo dar ênfase à literatura nordestina, que influenciou significativamente a atual literatura amazonense.

O sarau literário contou com apresentações de teatro, dança, música e declamação de poemas, inspirados em obras literárias de importantes escritores amazonenses, como Thiago de Melo, Tenório Telles e Luiz Gonzaga. Além disso, o ponto alto do evento foi a exibição do curta-metragem ‘A chegada de Lampião no Amazonas’. As apresentações foram protagonizadas por mais de mil estudantes do ensino fundamental e médio.

A programação, segundo um dos coordenadores do evento, professor Francisco das Chagas Ferreira, é muito importante para o aprendizado dos estudantes.

“O projeto do sarau literário é muito bom, pois estimula a participação e o aprendizado dos estudantes, além de incentivar o hábito da leitura”, explicou o professor.

O sarau literário contou ainda com a presença do escritor amazonense Elpídio Nunes, poeta nascido no município de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) e autor de obras como ‘Cais da Solidão’; ‘Sorriso do Vento’; ‘Trinar das Arirambas’; ‘Lágrimas das Rochas’, entre outras.

Vinculada à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), a Coordenadoria Regional de Educação do Careiro da Várzea é responsável pela administração de quatro escolas estaduais no município: Escola Estadual Marçal Girão; Escola Estadual Pedro dos Santos; Escola Estadual Senador Lucena; e Escola Estadual Thomé Ferreira Santiago.

