Estudantes do AM disputam Jogo Escolares da Juventude em Curitiba

Na contagem regressiva para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ/ categoria Infantil), os estudantes-atletas do interior do Amazonas começam a chegar na Vila Olímpica de Manaus para embarcar, na próxima terça-feira (12), para Curitiba (PR), onde acontece o evento nacional. Ao todo, o Amazonas conta com uma delegação de 180 pessoas, entre competidores e dirigentes.

“Todos os nossos atletas do Atletismo são do interior, ao todo nove. Acreditamos que isso é em decorrência da vivência desses meninos, que se comparados da Capital brincam mais, andam mais na rua, e com isso pulam, correm em dobro. É uma explicação que temos em relação ao sucesso dos classificados do Jeas (Jogos Escolares do Amazonas) para o JEJ e todos tem potencial para medalhar, até porque eles são muito competitivos. Os treinos estão acontecendo e as marcas vem surpreendendo”, destacou o responsável pela equipe, Alfredo Barbosa, de Barreirinha, que soma sete anos como profissional de Educação Física.

Uma das classificadas para os Jogos Escolares e que chegou em Manaus na manhã desta sexta, (8), é Manuela de Souza. A jovem de 14 anos é de Parintins e fez sua primeira participação no Jeas este ano, garantindo de cara a ida para Curitiba para representar o Amazonas. Ela disputará a prova de salto em atura e está animada em poder conhecer outro Estado através do Esporte.

“Estou muito feliz de estar aqui em Manaus. Hoje mesmo já treinei na Vila e meu resultado vem melhorado. Na etapa final do Jeas marquei 1m38 e agora já estou fazendo 1m40, e acredito que a tendência é melhorar. É muito bom ter a oportunidade de participar de um evento tão grande lá fora e ainda poder conhecer outro Estado através daquilo que gosto de fazer, que é o Atletismo. Conheci o esporte ano passado, quando fazia salto em distância, e depois que vi um amigo fazendo o em altura mudei de prova e estou indo muito bem”, comentou a estudante do nono ano do Ceti Deputado Gláucio Gonçalves, que na capital amazonense já conheceu a Ponta Negra, Inpa e Ponte do Rio Negro.

Outro que está bastante confiante em fazer bonito é Elder Reis, 14, de Silves. O garoto da Escola Municipal José Vieira vai enfrentar as provas de 1000 metros e Salto em Distância. Ano passado, o jovem já havia participado do Jeas, mas ficou em terceiro lugar. Este ano, ele se deu bem ao cravar 1,57 e 5m18, respectivamente, e conseguiu ser classificado para o JEJ.

“Eu estou muito feliz de poder estar aqui, é tudo diferente, mas muito legal. Tenho que me acostumar com a responsabilidade de me sair bem na prova, mas venho treinando para isso e falo todos os dias com meu técnico de Silves e com minha mãe, isso me acalma e me dá força. Nunca pensei que poderia sair daqui para competir e quero poder ter outras chances como essa. No JEJ, acredito que terei bons resultados, pois no Salto em Distância já passei de 5m18 para 5m57 nos treinos”, destacou.

A etapa do JEJ Infantil, para atletas de 12 a 14 anos, será realizada entre os dias 12 e 21 de setembro. Porém, mesmo antes de começar, a competição já está batendo recordes importantes.

Ao todo, a delegação amazonense vai disputar 12 modalidades, sendo: Natação, Judô, Badminton, Atletismo, Luta Olímpica, Ginástica Rítmica, Basquete, Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei, Handebol, e Futsal, nos naipes masculino e feminino. Além dos estudantes-atletas da Capital, a equipe ainda tem a participação de competidores do interior do Estado, vindos de Manacapuru, Parintins, Barreirinha, Iranduba, Silves, Humaitá e Maué

