Estudantes de Direito poderão atuar em Delegacias de Manaus a partir de agosto

Estagiários e bacharéis atenderão delegacias com maiores demandas na cidade

A partir do mês de agosto, Advogados e acadêmicos do curso de Direito a partir do 4° período terão a oportunidade de trabalhar em delegacias de Manaus. A iniciativa é da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), com a finalidade de proporcionar experiência profissional aos estudantes e dar apoio ao Sistema de Segurança Pública do Estado através do projeto “OAB-AM nas delegacias.”

De acordo com a Presidente da Comissão Pro bono da OAB-AM, Adriane Magalhães, o projeto nasceu após a identificação de alguma lacunas no Sistema de Segurança Pública do Estado. A comissão também observou o crescimento das demandas nas delegacias da cidade.

“O nosso projeto será disponibilizado a estagiários voluntários de Direito e advogados para as delegacias. No momento em que o cidadão se dirigir a um plantão policial terá a assistência gratuita de um bacharel ou acadêmico, que voluntariamente, irá orientar e formar o boletim de ocorrência”, explicou a presidente.

Segundo o Delegado-Geral, Frederico Mendes, o convênio firmado entre a ordem dos advogados do Amazonas e a Polícia civil tem o intuito de oferecer um serviço de melhor qualidade à população do Estado, além de ofertar a oportunidade aos acadêmicos e bacharéis, de aprender na prática, sobre direito criminal.

“Os estagiários ajudarão a desafogar algumas demandas diárias das delegacias. O projeto, a princípio, atenderá delegacias com maiores demandas de Manaus, pretendemos também, futuramente, estender essa iniciativa para o interior do estado”, disse o delegado.

A presidente da comissão de Pro bono da OAB-AM, ressalta que o projeto é totalmente voluntário. Não será disponibilizado nenhum tipo de ajuda de custo. Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato através do número 99118 -9018 via Whatsapp. Adriane Magalhães esclarece ainda que os coordenadores entraram em contato com as universidades, a fim de solicitar que o trabalho voluntário seja aceito como horas complementares, para formação dos estudantes.

Elias Pedroza

Em Tempo