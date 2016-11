Estudantes da rede pública de ensino participam do primeiro campeonato de robótica em Manaus

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, nesta quinta-feira (10), o primeiro campeonato de robótica de escolas da rede pública municipal de ensino. O evento acontece das 8h às 12, no prédio da Divisão de Desenvolvimento do Magistério (DDPM), situada na avenida Maceió, o bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e vai envolver aproximadamente 100 alunos, do ensino fundamental I, de 14 escolas das sete Divisões Distritais Zonais (DDZs), que participam de clubes de programação formados nas unidades de ensino.

O campeonato faz parte do projeto piloto ‘Clube de Programação e Robótica Procurumin’, montado este ano pela Semed, com a finalidade de criar clubes de programação, como parte de uma atividade extracurricular, que pudesse ser usada também no ensino das demais matérias, desenvolvendo nas crianças o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, além de competências voltadas para os avanços tecnológicos.

Com informação da assessoria