Estudantes convocados na segunda chamada do Bolsa Universidade devem entregar documentos em dezembro

A entrega de documentos da segunda chamada do Programa Bolsa Universidade acontece nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), localizada no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. A lista com mais de 2 mil estudantes habilitados nesta etapa, por estarem dentro dos critérios estabelecidos pelo programa e dentro do número de vagas nos cursos e IES escolhidos, foi divulgada na segunda-feira (28).

A lista de documentos necessários para assegurar a bolsa são os mesmos dos classificados na primeira chamada: comprovante de residência do candidato, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de renda de todos os moradores declarados na inscrição.

Também é obrigatória a apresentação da declaração de renda, emitida no ato da inscrição. A Espi ressalta que os estudantes devem formalizar a entrega de documentos e providenciar a matrícula na Instituição para a qual obteve o benefício.

O PBU 2017/1 teve mais de 43,7 mil estudantes inscritos e 9.088 habilitados na primeira chamada.

