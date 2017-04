Estudantes comemoram a Páscoa com crianças da Casa Vhida e FCecon

Os pacientes atendidos pela Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida) e pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) vão participar de uma programação especial em comemoração à Páscoa. A atividade é organizada pelo grupo ‘Doutores da Enfermagem’, formado por estudantes da Faculdade Estácio.

Na próxima quinta-feira (13), às 15h, as crianças internadas na FCecon recebem a visita dos estudantes, que vão promover uma tarde com brincadeiras, músicas e entrega de ovos de chocolates. Enquanto no sábado (15), o grupo estará na Casa Vhida a partir de 8h, também realizando a entrega de ovos de Páscoa, distribuição de lanches e atividades recreativas de dança e com animação de palhaços.

O professor e orientador do projeto Doutores da Enfermagem, Marcos Vinicius Fernandes, ressalta que os estudantes estão cuidando de cada detalhe das visitas, desde a arrecadação até as brincadeiras que serão realizadas.

“Nosso papel é passar força para que essas crianças tenham motivação para continuar o tratamento e proporcionar momentos de alegria e descontração, para que esqueçam pelo menos por um momento que estão em um ambiente hospitalar”, frisou.

Ele explica que o grupo realiza visitas semanalmente nos hospitais e instituições, mas que nas datas comemorativas como Páscoa e Natal, os estudantes preparam uma programação especial.

De acordo com Marcos Vinicius, o grupo Doutores da Enfermagem completa um ano de existência no próximo mês e os depoimentos dos alunos que participam do projeto são muito gratificantes. “O objetivo de levar os estudantes de Enfermagem para dentro dos hospitais é para que eles conheçam de perto a profissão, mas, principalmente, para que desenvolvam solidariedade e empatia. Como educadores, nosso papel é formar pessoas preocupadas e conscientes do seu papel na sociedade e o projeto tem dado uma boa contribuição nesse sentido”, disse.

