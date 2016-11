Estudantes amazonenses garantem título em torneio de robótica no DF

Apostando na preservação da espécie animal, dez alunos do 3º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (CMPM), escola estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra, localizado na comunidade São Pedro, Zona Norte, conseguiram o primeiro lugar no Torneio de Robótica First Lego League (FLL), realizado dentro da Olimpíada do Conhecimento, que aconteceu no início deste mês, em Brasília (DF).

O FLL é um programa internacional voltado para crianças de 9 a 15 anos, criado para despertar o interesse dos alunos em temas como ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar.

Esta foi a primeira vez que uma escola pública do Amazonas venceu a disputa de pesquisa robótica. Neste ano, 27 unidades federativas concorreram ao prêmio. Para uma das orientadoras do projeto que prevê a implantação de abelhas sem ferrão em colégios, com objetivo de ajudar na polinização de árvores locais e no aspecto social e biológico ao agregar o mel a ser produzido para a merenda escolar como fonte de nutrientes, Roseny Fonseca, esse é apenas o primeiro passo para torná-los grandes pesquisadores do futuro.

“Levamos a equipe para campo, para ensinarmos os meninos a desenvolverem o senso de pesquisadores. É disso que a sociedade está precisando. Eles precisam buscar, aguçar o interesse nesse campo, assim faremos que desperte neles o interesse de novas descobertas, coisas que para a gente neste momento parece ser impossível. Todo esse trabalho é voltado para isso. Além de proporcionar diversão durante as pesquisas, um dos objetivos desse torneio é levar os meninos a estudarem de forma leve”, salienta Roseny.

A orientadora destaca que esta não é a primeira vez que a mesma equipe ganha em torneios de pesquisas. No ano passado, os alunos do 3º CMPM levaram o prêmio como melhor projeto regional, algo que foi fundamental para que este ano eles pudessem participar da Olimpíada do Conhecimento. Em dezembro, o time estará participando novamente do campeonato regional, que será sediado no Sesi-Manaus, localizado na Zona Leste.

A professora explica que, neste ano, o tema do torneio foi “Os homens aliados aos animais”. Dentro desse contexto, a equipe resolveu trabalhar com a conservação das abelhas. A pesquisa que apresentou um problema, uma solução inovadora e como essa solução pode ser compartilhada com a comunidade, durou quase dois meses.

Tema ‘Renegado’ deu certo

Para a equipe vencedora, esse não seria o tema que levaria o primeiro lugar, mas a princípio era o mais viável devido ao curto tempo para desenvolver o projeto. Os alunos explicaram que na lista de sugestões de pesquisas, o tema da conservação das mais de 200 mil espécies de abelhas estava no canto, quase que invisível aos olhos dos participantes do torneio.

“Percebemos que as abelhas tinham poucos incentivos de preservação, por mais que o Inpa tenha um centro que trabalhe com algumas espécies, mesmo assim é pouco o incentivo. Então, começamos a pesquisar mais afundo, conversando com o professor de biologia da escola, que explicou situações importantes que fizeram toda a diferença no desenvolvimento do nosso projeto. Depois entramos em contato com o Inpa e após isso o projeto vingou”, conta o estudante Isaac Cavalcante.

Os alunos destacaram que foi preciso determinação, compromisso e foco para alcançar o lugar mais alto do pódio na competição nacional. Durante os dois meses de pesquisas, a equipe se tornou uma família, convivendo juntos praticamente todos os dias.

“É gratificante ver que o nosso esforço deu certo e que futuramente poderemos ajudar a comunidade e até mesmo a preservação de uma espécie animal. Não estávamos confiantes no prêmio, pois existia muito projeto bom. A nossa sensação antes do receber o troféu, era que havíamos deixado de fazer algo para melhorar o projeto. Foi tenso todo o processo, mas ser reconhecido por um trabalho, por um esforço é algo sensacional”, pontua Cavalcante.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO