Estudante que tentou matar colega em escola será internado provisoriamente

O estudante foi apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão – Divulgação/PC-AM

Um estudante de 14 anos foi apreendido por ameaçar e tentar matar um adolescente de 15 anos. O crime ocorreu no dia 17 de abril deste ano, em uma escola municipal, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O caso foi divulgado à imprensa, nesta segunda-feira (4), pela Polícia Civil do Amazonas.

A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança instalada na instituição de ensino. Na ocasião, em posse de uma arma de fogo, o menor infrator apareceu no refeitório do local e puxou a vítima pela mochila dela. Em seguida efetuou um disparo perto da cabeça do garoto de 15 anos, sem conseguir atingi-lo.

O jovem foi apreendido pela equipe da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) na casa onde morava, situada na rua Carauaçu, terceira etapa do bairro Jorge Teixeira. A ordem judicial foi expedida no dia 24 de agosto deste ano, pela juíza Tânia Mara Granito, do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI).

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Deaai, o mandado de busca e apreensão em nome do estudante foi solicitado à Justiça em razão de novas ameaças feitas por ele a funcionários da instituição de ensino.

“Dois meses após a tentativa de homicídio uma professora da escola municipal, onde aconteceu o delito, nos procurou na delegacia e relatou que o menor infrator teria retornado à escola, pois ele era ex-aluno do colégio, e a teria ameaçado de morte. Ele não era mais aluno da escola, mas permanecia nas proximidades, ameaçando o corpo docente e discente da unidade de ensino”, disse a delegada.

Representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) deram parecer favorável à internação do menor infrator em uma unidade de internação provisória.

Com informações da assessoria

