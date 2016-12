Estudante é morto por ‘amigo’ com facada no peito durante discussão em Petrópolis

O estudante Sérgio dos Santos Marinho de Azevedo, 20, foi morto com uma facada no peito durante discussão com um ‘amigo’, identificado como Henrique, por volta das 4h, na praça da comunidade Vale do Amanhecer, situada na rua Paraguassu, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme o registro da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), a discussão iniciou enquanto Sérgio e Henrique consumiam bebidas alcoólicas. O suspeito seria vizinho da vítima.

O estudante não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela equipe de investigação. Henrique fugiu do local assim que desferiu a facada.

