Estudante é morto enquanto comemorava aniversário em Manaus

O estudante Isaque Jorge da Silva Corrêa, 17 anos, foi assassinado com um tiro na nuca, o disparo foi feito pelo vigilante Juliano Cesar Tanabe Azevedo, 25 anos, que presta serviços terceirizados para a Infraero. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (19), por volta de 3h30, em um posto de gasolina, localizado em frente ao terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o pai do adolescente, o industriário Isaque Jorge da Silva Corrêa, 40 anos, o filho saiu de casa para comemorar o aniversário com os amigos, quando um grupo de cerca de oito jovens foi abordado pelo segurança, que fez um disparo e atingiu Isaque.

“Meu filho completou 17 anos na última sexta-feira (10), e os amigos dele foram pegar ele em casa por volta de 23h deste sábado (11). Eles iriam comemorar o aniversário dele nesse posto de gasolina, lá eles estavam montando uma aparelhagem de som”, relatou o industriário.

Segundo testemunhas, outros colegas de Isaque chegaram ao local pedindo ajuda para empurrar uma motocicleta. Neste momento o segurança teria saído da guarita e se encaminhou em direção aos jovens, dando ordem para que eles parassem. Mesmo sem ninguém reagir o vigilante atirou contra o grupo e o disparo atingiu o adolescente.

“O segurança alegou que eles estariam roubando a moto, e mesmo depois que ele atirou no meu filho ainda ficou ameaçando as outras pessoas no local. Meu filho não tinha problemas com ninguém, ele só estava ali para se divertir”, lamentou o pai.

Depois de ferido, Isaque ainda foi socorrido pelos colegas, que levaram ele, em um veículo particular, para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, mas o adolescente não resistiu ao ferimento e morreu momentos após dar entrada na unidade de saúde.

Juliano, autor do disparo, foi detido por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por homicídio doloso – quando há intenção de matar. Ele continua preso na Delegacia.

A reportagem entrou em contato, por telefone, com a assessoria de comunicação da Infraero que está analisando a situação e deve se pronunciar sobre o caso no fim da tarde deste domingo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO