Estudante é esfaqueado na saída da escola em arrastão no Japiim

O aluno saia da aula quando foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta – Divulgação

Um estudante, de 15 anos, foi esfaqueado na noite da última segunda-feira (05), na Rua Fernão de Magalhães, bairro Japim, Zona Sul de Manaus. De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem foi vítima de uma tentativa de latrocínio, no momento que saia da aula, na Escola Estadual Luís Vaz de Camões.

Ainda de acordo a PM, dois homens em uma motocicleta de cor vermelha e placa não identificada, abordaram o aluno com uma faca e pediram o aparelho celular. Na ocasião, o estudante reagiu ao assalto e foi atingido com vários golpes de faca.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou que o “arrastão”, ocorrido na noite da última segunda-feira, aconteceu em via pública, em frente à escola, por volta das 20h.

A gestora da escola ajudou a socorrer o aluno, acionando o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto. A secretaria reforçou que está acompanhando o caso e prestará todo o apoio necessário ao aluno e seus familiares, inclusive com acompanhamento psicológico.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o adolescente passou por um procedimento cirúrgico no abdômen. A Susam informou também que o paciente está fora de perigo, e que seu estado de saúde é estável.

Elias Pedroza

EM TEMPO