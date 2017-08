Estudante é assassinado em boca de fumo no bairro Cidade de Deus

A família não foi encontrada para comentar o caso – Arthur Castro

O estudante Andrelison da Costa Macedo, 18, foi assassinado com um tiro no peito, em uma “boca de fumo”, no beco Jacó, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. O crime ocorreu na tarde de sábado (6) Policiais civis informaram que Andrelison foi alvejado por um homem não identificado, em um possível acerto de contas, relacionado ao tráfico de drogas.

Conforme testemunhas, Andrelison estava parado em uma esquina, esperando amigos, quando o atirador se aproximou e efetuou o disparo. Em seguida, o homem fugiu correndo sem ser reconhecido. Testemunhas informaram que Andrelison costumava ficar no local, mas não souberam dizer se o estudante era ou não usuário de drogas.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO

