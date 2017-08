Estudante é assassinado após cair no conto da ‘loira misteriosa’, no Jorge Teixeira

A família acredita que o jovem foi vítima de uma emboscada arquitetada pela loira – Daniel Landazuri

O estudante Alexandre Pimenta da Silva, de 19 anos, foi assassinado com quatro tiros na madrugada desta terça-feira (1). Ele estava acompanhado de uma jovem loira, que não foi identificada e fugiu com os suspeitos após o crime, que aconteceu em frente a uma lanchonete, na avenida Brigadeiro Hilario Gurjão, a rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixera, Zona Leste de Manaus.

De acordo com familiares, Alexandre foi vítima de uma emboscada. A vítima saiu de casa por volta de meia-noite, no carro de uma tia. Ele informou aos parentes que iria comprar remédios, mas foi ao encontro da jovem loira que conheceu em uma rede social.

Alexandre foi encaminhado com vida ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos – Daniel Landazuri

“Ele foi na casa dessa menina que ele conheceu pelo Facebook. Os dois foram para o Lanche 24 horas, pediram a comida e ficaram dentro carro. Três homens em duas motos chegaram e cercaram o veículo. A menina saiu e deram os tiros nele. Essa menina armou pra ele. Foi a primeira vez que ele saiu para encontrar com ela, mas a muito tempo estavam conversando por meio de mensagens”, contou um tio da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado. O parente ainda informou que só o celular de Alexandre foi roubado.

Testemunhas informaram que após os disparos a jovem loira subiu na moto de um dos suspeitos e fugiu com o grupo que não foi identificado.

“Foram muitos tiros, por pouco outras pessoas não foram atingidas. Teve gente que passou mal e também foi para o hospital”, disse um mototaxista.

Policiais militares estiveram no local e acionaram o Samu. Alexandre chegou a ser encaminhado com vida para o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu horas depois.

O caso foi registrado no 14º DIP e deve ser investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

