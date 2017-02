Estudante de jornalismo é encontrado morto no Tancredo Neves

O estudante de jornalismo e funcionário público Steve Host Barros, foi encontrado morto nesta sexta-feira (29), em um bueiro localizado na rua Bernardo Cabral, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

De acordo com os peritos do Instituto Médico Legal (IML), o corpo estava com duas marcas de tiros no rosto e várias marcas de agressões. A vitima estava desaparecida deste a noite da ultima quinta-feira (28). Ele havia sido visto pela última vez no Centro Universitário do Norte (Uninorte), onde cursava o ultimo período de jornalismo.

A família fez o reconhecimento do corpo do estudante de jornalismo que também era funcionário da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), na tarde desta sexta, no IML.

O corpo da vitima foi localizado dentro de um bueiro por uma criança de 7 anos, sem os sapatos e documentação. O carro da vitima, modelo Gol, de cor cinza e placa não informada, não foi localizado, o que levanta a hipótese de um possível latrocínio (roubo seguido de morte), conforme a polícia.