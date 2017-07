Estudante de Direito é morto a tiro após sair de posto de gasolina em Manaus

O corpo do jovem foi removido ao IML por volta das 6h | Daniel Landazuri

O estudante de Direito Ricardo Aguiar Grifoni, de 20 anos, morreu no Hospital Pronto-socorro João Lúcio, no início da manhã desta sexta-feira (21), ao ser atingido com um tiro nas costas, por volta de 1h40 da madrugada. A vítima estava no banco de passageiro do carro de um amigo, quando percebeu que havia sido baleado, após sair de um posto de gasolina, na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O amigo de Ricardo, que dirigia o veículo, foi a única testemunha do crime. Ele contou aos familiares da vítima que não houve nenhuma discussão no posto de gasolina, e que um carro modelo Fiesta, de cor prata, havia saído do local no mesmo momento que eles.

“Eles haviam saído para divulgar uma festa em que o amigo do Ricardo, motorista do carro, iria se apresentar. Ao voltarem para casa, pararam para abastecer o carro e em seguida pegaram a pista. O carro Fiesta, que também estava no posto, saiu atrás deles, sem que houvesse nenhuma briga. Quando saíram do posto, ouviram o barulho do tiro e Ricardo percebeu que havia sido atingido. O amigo contou que até achou que fosse uma brincadeira, mas quando viu o sangue, levou Ricardo direto para o hospital”, disse uma tia do universitário.

Ricardo era neto do presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus, Luiz Augusto Lins, que lamentou a perda do jovem. “Ele era muito carinhoso, trabalhava comigo no sindicato, tanto que hoje não vamos abrir. Estamos muito abalados”, disse.

Ricardo havia completado aniversário há duas semanas. A família solicitará imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina, que devem ajudar nas investigações.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso e, após perícia, verificar a real procedência do tiro que vitimou o estudante.

