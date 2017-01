Dupla tenta entrar em presídio com maconha em tubo de creme dental

O estudante de direito Ayrton Elton Correia Thompson, 28, e a dona de casa Fernanda de Souza Rodrigues, 24, tentaram entrar com drogas na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) nesta terça-feira com drogas e foram presos.

Foram apreendidos 60 gramas de maconha que estava escondido em um tubo de creme dental juntamente com o rancho que os suspeitos iriam entregar aos detentos.

De acordo com a Polícia Civil, Airton e Fernanda alegaram não saber que a droga estava escondida.

“Eles disseram que receberam ligações de uma mulher chamada Rose e de um homem com nome de Júnior. Eles dizem que estes dois pediram para que levassem os alimentos e materiais de higiene e pegaram a encomenda em um encontro, na rotatória do Coroado”, informou a polícia.

Durante a revista, os agentes penitenciários encontraram a droga e acionaram a polícia.

O universitário e a dona de casa foram encaminhados para o 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

